Il comune cerca nuovi progetti per l'Arzachena Summer Festival

per l’organizzazione di eventi capaci di attrarre visitatori, promuovere la cultura e valorizzare centro storico e siti di particolare interesse storico e paesaggistico. L’iniziativa è del delegato alla Cultura, Sport e Spettacolo, Valentina Geromino con la collaborazione dell’assessorato al Turismo, di cui mantiene la delega il sindaco Roberto Ragnedda, e dell’assessore al Commercio e Attività produttive Mario Russu.“Cinema, moda, enogastronomia, sport, comicità, musica e folclore sono i temi principali che vorremmo portare nelle piazze e nei siti più scenografici del nostro territorio questa estate – spiega il delegato Geromino –. Il bando in scadenza il 22 maggio sarà l’unico aperto dal Comune per la raccolta di proposte, come unico sarà il calendario di eventi messo in piedi da giugno a ottobre grazie alla collaborazione tra gli assessorati al Turismo e al Commercio. Unire le forze significa realizzare appuntamenti all’altezza delle aspettative di un pubblico esigente come quello di Arzachena, con centinaia di migliaia di visitatori che scelgono la nostra destinazione per le vacanze ogni anno. Alta qualità dei progetti, grandi collaborazioni, ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse pubbliche e un’accurata comunicazione si traducono nella valorizzazione dell’intero territorio e in un ritorno di immagine positivo. Con queste linee guida realizzeremo l’Arzachena Summer Festival. Attendiamo proposte da parte di agenzie, fondazioni, associazioni culturali, aziende: chiunque può inviarci progetti da selezionare e inserire in calendario>.Entro le ore 13.00 di mercoledì 22 maggio è possibile presentare idee e programmi mediante i moduli allegati all’avviso “Arzachena Summer Festival 2019” scaricabili dall’home page del sito www.comunearzachena.it Sono previsti contributi parziali o finanziamenti a copertura dell’intero costo dell’evento. Per informazioni contattare l'ufficio Sport e Spettacolo al numero 0789849337.