Melges World League di vela sbarca alla Marina di Puntaldia

che vanta la presenza costante dei migliori velisti al mondo tra cui ori olimpici, campioni di Coppa America, Volvo Ocean Race e World Championship. Un doppio appuntamento di sport ed eventi sociali è in programma nei due fine settimana 17-19 maggio per la Classe Melges 32 e 24-26 maggio per la Classe Melges 20.“E’ un onore per la Marina di Puntaldia ospitare un evento internazionale e così prestigioso. E’ un’occasione importante per tutto il territorio e ci auguriamo che sia solo il primo di una lunga serie di appuntamenti futuri” afferma l’Amministratore Delegato della Marina Marie-Hélène Polo. La conferenza stampa di presentazione dell’evento si svolgerà alla vigilia della prima regata il 16 maggio 2019 alle ore 11:30 presso la Sala Consiliare del Comune di San Teodoro, Via Grazia Deledda.