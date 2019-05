Consiglio comunale sabato a Olbia, ecco di cosa si discuterà

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il presidente del consiglio comunale Giampiero Mura ha convocato il prossimo consiglio comunale per sabato prossimo a Olbia. Nella seduta si discuterà di diversi punti inseriti nell'ordine del giorno. Tra questi la questione il riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio nella vertenza che vede contrapposto il Commissario per il dissesto idrogeologico al Comune di Olbia, la semplificazione per la concessione dei contributi e alcuni varianti a piani di lottizzazione e riqualificazione.