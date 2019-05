Scontro frontale davanti al Mater Olbia, un'auto cappottata e tre feriti ricoverati

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Scontro frontale nei pressi del Mater Olbia, una Bmw ribaltata e tre feriti ricoverati in ospedale a Olbia. E’ il bilancio dell’incidente avvenuto stamani, intorno alle 10.30 sulla statale 125 proprio di fronte al nuovo ospedale in costruzione La Sala Operativa del Comando Provinciale di Sassari dei vigili del fuoco è stata allertata e ha inviato subito la squadra 7a del distaccamento Olbia Basa. Le cause dello scontro tra le due auto sono ancora in corso di accertamento. Sul posto anche anche due ambulanze del 118, tra cui la medicalizzata, una pattuglia della Polizia del Commissariato di Olbia ed una della Polizia Locale. Traffico rallentato in entrambi i sensi di marcia.