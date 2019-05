Pubblicata la graduatoria per il contributo integrativo al canone di locazione 2018

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Si informano gli interessati che per motivi di riservatezza, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, le graduatorie sono state pubblicate omettendo i dati personali. Gli interessati potranno verificare la propria posizione in graduatoria presso l’Ufficio del Responsabile del procedimento in via Capo Verde, Zona industriale, presso Delta Center, 2° piano (recapito telefonico: 0789/52055). Avverso le graduatorie può essere presentato motivato ricorso, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle medesime, all’ufficio Protocollo del Comune di Olbia al seguente indirizzo: Comune di Olbia– Assessorato alle Politiche sociali– Via Garibaldi n.49 – 07026 Olbia.