Gallura senz'acqua per alcuni interventi sulle condotte, ecco tutti i comuni interessati

Abbanoa informa che nella giornata di oggi 29/05/2019 dalle 6 alle 20, in seguito seguito dell’intervento programmato all’impianto di potabilizzazione dell’Agnata e nei pozzetti nella condotta in loc. Picuccia E Chilvaggia, è necessario chiudere l’erogazione nei tempi e modi sotto riportati.I Centri interessati dal disservizio sono i seguenti: - Olbia Centro abitato e Frazioni - Dalle ore 11:00 alle ore 20:00 Cali Di Portata e Pressione, - Murta Maria e Porto Istana - Dalle 10 alle 20 Chiusura Totale ; - Loiri-Porto San Paolo e frazioni. - Dalle ore 8 alle ore 20 cali di portata e pressione; - Golfo Aranci e Frazioni. - Dalle ore 14 alle ore 20 cali di portata e pressione; - Padru e Frazioni. - Dalle ore 14:00 alle ore 20:00 Cali Di Portata e Pressione; - Telti - Dalle ore 14 alle ore 20 Cali Di Portata e Pressione; - Monti.- Dalle ore 14 alle ore 20 cali di Portata e Pressione;- Arzachena e Frazioni - Dalle ore 14:00 alle ore 20:00 Cali Di Portata e Pressione;- Palau e Frazioni - Dalle ore 15:00 alle ore 20:00 Cali Di Portata e Pressione; - La Maddalena - Dalle ore 15:00 alle ore 20:00 Cali Di Portata e Pressione; - Sant’Antonio di Gallura e Frazioni - Dalle ore 15:00 alle ore 20:00 Cali Di Portata e Pressione; - Luogosanto e Frazioni - Dalle ore 15:00 alle ore 20:00 Cali Di Portata e Pressione;- Aglientu e Frazioni - Dalle ore 15:00 alle ore 20:00 Cali Di Portata e Pressione; - Distretto 5.- Dalle ore 08:00 alle ore 20:00 Chiusura Totale dal Sollevamento Idrico Monte Feare;Gli operatori Abbanoa daranno il via alle operazioni di regolazione delle portate secondo gli orari sopra riportati e si prevede il ripristino della regolare erogazione in distribuzione, a seguito della conclusione dei lavori e conseguente riavvio del normalizzato esercizio del potabilizzatore, alle ore 20. I serbatoi asserviti alle reti di distribuzione saranno costantemente monitorati, si prevede in considerazione del periodo di fermo comunicato che le riserve dei serbatoi di accumulo dovrebbero sopperire al fabbisogno nel periodo indicato, nonostante ciò potranno verificarsi casi di mancata erogazione, in particolare per le utenze ubicate a quote più elevate, saranno presenti n. 2 autobotti per la gestione di eventuali emergenze dislocate ad Olbia e ad Arzachena . Il personale di Abbanoa sarà continuamente all’opera per limitare il disagio recato alla popolazione servita e procederà al momento del ripristino della fornitura, con le dedicate regolazioni sulle condotte adduttrici e le reti di distribuzione senza ulteriore preavviso. Seguiranno aggiornamenti circa le azioni ed i tempi per il riavvio del servizio alle utenze qualora si verificassero inconvenienti creanti il prolungamento dell’orario di stacco oltre i tempi previsti. A seguito delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte potrebbero verificarsi, al riavvio del flusso, dei transitori episodi di torbidità delle acque erogate.