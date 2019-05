Incendio in un fienile a Berchiddeddu, deposito andato distrutto

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. La Sala Operativa del Comando Provinciale di Sassari è stata allertata intorno alle 18.15 per un incendio fienile in località Berchiddeddu. Per cause da accertare le fiamme si sono propagate in un locale adibito a deposito di balle di fieno ed attrezzi agricoli, distruggendolo. Per domare il rogo è intervenuta la squadra 7A dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Olbia Basa con sette unità e l'ausilio di un'autopompa ed un'autobotte.