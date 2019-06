Giovedì a Tempio Pausania inaugurazione dei nuovi locali della Cittadella della Carità

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

, alla presenza delle Autorità territoriali, dei sacerdoti e volontari di Tempio e della zona pastorale. Fortemente voluta dal Vescovo diocesano, la Cittadella avrà in un'unica sede di circa 300 mq, restaurata per l'occasione, tutti i servizi offerti alla comunità: emporio, con la boutique della solidarietà e la distribuzione degli alimenti, il centro di ascolto, quello antiusura e lo sportello dedicato al microcredito.«Abbiamo unito in un unica sede tutti i nostri servizi per renderli più funzionali e per dare un po’ di riservatezza ai nostri utenti che già soffrono per la loro esistenza – ha affermato il direttore della Caritas della diocesi di Tempio Ampurias il diacono Domenico Ruzittu. Il nostro desiderio vista l’ubicazione – ha aggiunto- è quello di rendere la sede una vera e propria cittadella dei giovani, il nostro futuro sono loro e dobbiamo farne la loro casa». I nuovi locali della Cittadella di Tempio si aggiugono a quelli di Olbia e costituiscono due grandi poli di esperienza ecclesiale e caritativa a servizio della persona affinché l'intervento e l'azione di aiuto e sostegno sia più immediata, performante e snella.