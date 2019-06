Aspettando il Cinema di Tavolara con Angelo Turetta

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Proiezioni, dibattiti e super ospiti saranno gli elementi principali di una manifestazione che anche quest’anno si svolgerà tra la Peschiera di San Teodoro, Porto San Paolo e l’isola di Tavolara. Ma intanto l’associazione Argonauti, che da sempre organizza lo storico festival, promuove una serie di attività di formazione sui mestieri del cinema. La prima si è svolta lo scorso weekend, sabato 8 e domenica 9 giugno, con protagonista il noto fotografo Angelo Turetta, che ha tenuto un workshop al quale hanno partecipato numerosi fotografi, sia professionisti che amatoriali, tra cui diversi giovani. Il prossimo appuntamento è invece in programma sabato 22 e domenica 23 giugno. Per l’occasione arriverà a Olbia il regista Daniele Luchetti.Un’occasione da non perdere, visto che Angelo Turetta è un fotografo che vanta una grande esperienza costruita attraverso una lunga e prestigiosa carriera: ha iniziato il suo percorso fotografando l’avanguardia teatrale degli anni Settanta e Ottanta, da decenni lavora per l’agenzia Contrasto come ritrattista e reporter, insegna fotogiornalismo all’Istituto europeo di Design e ha realizzato importanti reportage anche sul cinema, vincendo nel 2001 il premio “World press photo” e più volte il “CliCiak”. A Olbia Turetta ha incentrato il suo workshop sul lavoro del fotografo di scena, parlando anche dell’evoluzione del linguaggio fotografico e delle contaminazioni con le altre arti, e ha fornito inoltre dati tecnici e consigli su come si agisce con efficacia in un set. «Abbiamo parlato dell’interpretazione del reale tramite la fotografia – spiega -. Perché gli occhi non rappresentano mai la verità, visto che quest’ultima passa attraverso un mezzo meccanico che è appunto la macchina fotografica. Quindi è sempre importante riuscire a capire quello che si vede per poi cercare di trasportarlo in un altro linguaggio. In questo modo la fotografia diventa un distillato della realtà». A Olbia Angelo Turetta ha anche partecipato alla presentazione del volume fotografico “Ardia, una corsa senza tempo” di Giuseppe Tamponi.Il mestiere del regista. Il 22 e il 23 giugno, sempre al Politecnico Argonauti, in via Garibaldi a Olbia, il regista Daniele Luchetti terrà uno stage sulla regia e sulla conduzione degli attori. Ricco il programma: il 22 mattina la presentazione del docente e la visione ragionata del film “La nostra vita”, il pomeriggio il commento e il racconto della pellicola da parte dello stesso regista e l’intervento dei corsisti, mentre il giorno successivo il workshop sarà incentrato sull’attività di direzione degli attori e sul lavoro di regia. Anche in questo caso si tratta di un workshop da non perdere. Daniele Luchetti è infatti uno dei registi italiani più affermati. Vincitore di diversi David di Donatello, Nastri d’argento, Globo d’oro e Ciak d’oro, ha girato importanti pellicole tra cui “Domani accadrà”, “Il Portaborse”, “La scuola”, “Mio fratello è figlio unico”, “La nostra vita”, “Anni felici” e “Io sono Tempesta”. L’ultimo suo film, uscito nel 2019, si intitola “Momenti di trascurabile felicità”. Lo stage sarà gratuito e l’associazione Argonauti chiederà solo una cauzione che sarà restituita a inizio corso. Per informazioni e iscrizioni: cinema.tavolara@tiscali.it o visitare la pagina Facebook “Festival del cinema di Tavolara”.