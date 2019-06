Questa sera a Olbia la Remata dei mestieri

OLBIA. I rematori degli equipaggi dei mestieri ritornano in acqua per una sfida agonistica all'ultima boa. Un grande spettacolo che andrà in scena questa sera alle 19 in via Escrivà a Olbia. L'evento, organizzato dalla Lega navale cittadina, sarà il banco di prova per la finalissima che si terrà il 13 luglio e che assegnerà il trofeo al miglior equipaggio. Due virate e 240 metri che metteranno a confronto i Team e che faranno emergere le forze in campo. Un cambio di programma dunque per la remata che si sarebbe dovuta svolgere a Golfo Aranci e che ritorna alla sua base nella splendida baia del Porto Romano.







Dopo la prima remata di Loiri Porto San Paolo il secondo appuntamento vedrà sfidarsi in acqua le Casalinghe con Barbara Carrone al timone; i commercialisti con Luigi Corrias; gli Elettricisti dell'Enel con Massimiliano Budroni; Forze dell'ordine con Maria La Licata; Geometri con Michele Corda; Giornliasti con Serena Lullia, l'Inps con Vittorio Petta; Maestre con Gianna Sanna; Operatori Marittimi con Antonio Derosas; Operatori Portuali con Paolo Mura. La remata vedrà scendere in acqua anche gli equipaggi del Torneo Amici del Remo.

