La Protezione civile regionale ha appena diramato l'allerta arancione, pericolosità altà, per il pericolo di incendi. Le temperature che arriveranno a superare anche i quaranta gradi abbinate al vento di maestrale in ingresso che caratterizzerà tutta la giornata preoccupano non poco i tecnici che hanno predisposto e attivato tutte le misure di sicurezza e prevenzione.