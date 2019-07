Mater Olbia, Fasolino: "Passo avanti grazie a buonsenso"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

“Un passo avanti grazie al dialogo e al buonsenso”. Così l’assessore della Programmazione, Giuseppe Fasolino, esprime soddisfazione per l’approvazione in Commissione degli stanziamenti per il Mater Olbia. “Con questo spirito costruttivo – prosegue l’esponente della Giunta Solinas- ci avviciniamo verso un obiettivo che appartiene a tutti i sardi, grazie al quale daremo risposte più puntuali alla nostre comunità sul diritto alla salute e soprattutto ridurremo la piaga dei viaggi della speranza delle famiglie che hanno dovuto varcare il mare per curare alcune patologie. Il nostro Assessorato – prosegue Fasolino- ha seguito gli aspetti finanziari e abbiamo chiarito e garantito che non verrà sottratto neppure un centesimo agli enti locali. Ora restiamo concentrati sul tratto finale di questo percorso che, con il contributo di tutti – ha concluso Fasolino - può diventare una pagina di buona politica da scrivere insieme per la Sardegna”.