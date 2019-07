Motocarro travolto da autovettura ad Arzachena, ferito trasportato in ospedale

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Per cause da accertare una motocarro è stata travolto da un veicolo, finendo sul ciglio della strada. Sul posto è intervenuta la squadra 12 A dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Arzachena che ha prontamente messo in sicurezza la zona interessata dall'incidente. Sul posto anche i Carabinieri di Olbia l’ambulanza del 118 Agosto 89 che ha trasportato il ferito, il conducente del motocarro, al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.