Presentato a Olbia il primo report di sostenibilità del gruppo Geasar

in ambito economico, sociale e ambientale e mostra il suo impegno a favore dello sviluppo sostenibile, con il fine di creare valore non solo per l’organizzazione stessa, ma anche per i propri stakeholder.Il documento è stato elaborato in collaborazione con una delle principali società di consulenza che certifica i report di sostenibilità, la Deloitte, e redatto in conformità ai “GRI Sustainability Standards”, gli standard maggiormente utilizzati a livello internazionale per la rendicontazione non finanziaria.Oltre ai risultati in termini di sostenibilità del 2018, il report contiene le iniziative svolte e gli obiettivi che Geasar intende raggiungere in termini di sostenibilità nei prossimi anni attraverso diverse iniziative:- Entro il mese di luglio entrerà a far parte del gruppo degli oltre 250 aeroporti che hanno deciso volontariamente di fare la propria parte nella lotta ai cambiamenti climatici aderendo al programma “Airport Carbon Accreditation” promosso e coordinato da ACI (Airport Council International), che prevede un impegno concreto nella riduzione dei gas serra da parte degli aeroporti aderenti.- Sostituzione dei contenitori in plastica monouso commercializzati all’interno dei bar e ristoranti dell’aeroporto con materiali compostabili e biodegradabili.- Eliminazione delle bottigliette di plastica dagli uffici e distribuzione di borracce in alluminio a tutti i dipendenti.- Progressiva sostituzione del parco auto aziendali e mezzi di rampa a motore termico con motore elettrico.- Installazione di punti di ricarica per auto elettriche in collaborazione con ENEL X.- Installazione di impianti fotovoltaici nelle pensiline dei parcheggi.- Riutilizzo delle acque trattate ad uso irriguo.“Si tratta di un momento di grande rilevanza per la nostra azienda – ha dichiarato Silvio Pippobello, Amministratore Delegato di Geasar S.p.A. – in quanto abbiamo deciso di integrare le tematiche di sostenibilità all’interno degli obiettivi e delle strategie aziendali. Lo facciamo in un momento in cui ci apprestiamo ad intraprendere un ambizioso piano di sviluppo delle nostre infrastrutture finalizzato a far fronte alle esigenze del futuro, dopo un quinquennio in cui abbiamo raggiunto degli apprezzabili risultati economico-finanziari, di traffico e in termini di qualità del servizio offerto ai nostri clienti. Pensiamo dunque che sia il momento di impegnarci formalmente per migliorare, non solo in termini di qualità di servizi offerti e Customer Experience, ma anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, sociale ed etica, attraverso una pianificazione di crescita condivisa che bilanci gli interessi dell’organizzazione stessa e di tutti coloro che sono influenzati dall’attività aeroportuale.”