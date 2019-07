La Guardia Costiera restituisce due spiagge della Costa Smeralda alla libera fruizione

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Due gli interventi e le spiagge oggetto delle attenzioni degli uomini in divisa bianca. Il primo intervento, nelle settimane scorse, ha riguardato la spiaggia “Il Giglio” a Porto Cervo, adiacente alla Marina Nuova, dove ignoti, durante la stagione invernale, attraverso piantumazioni abusive, accumulo di arbusti, pietrame e terriccio avevano creato una barriera al libero accesso ad una parte della spiaggia. L’Ufficio Locale Marittimo, al Comando del Luogotenente Arialdo Deiara, con la collaborazione di mezzi locali ha provveduto a rimuovere la barriera e a restituire tutto l’arenile alla libera fruizione.Questa spiaggia veniva occupata a terra da piccoli natanti ad uso di privati, mentre nella fascia di balneazione erano presenti due unità da diporto ormeggiati abusivamente e ulteriori natanti invadevano continuamente la fascia di balneazione anche in presenza di bambini.L’ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci e l’Ufficio Locale Marittimo di Porto Cervo, coordinati dal Direttore Marittimo CV (CP) Maurizio Trogu, continua nelle attività di controllo Mare Sicuro per la sicurezza dei bagnanti e per la libera fruizione del litorale. Per qualsiasi evenienza, si ricorda il numero blu gratuito 1530 per le emergenze in mare, oltre ai consueti mezzi di comunicazione.