Venerdì sportelli comunali ex scolastico a Olbia saranno chiusi

. Si informa la popolazione che, come previsto dall’Ordinanza Sindacale n. 37 del 15/07/2019, gli uffici comunali ospitati nel palazzo comunale “Ex scolastico”, ubicato in via Garibaldi n. 49, compresi gli sportelli che normalmente ricevono il pubblico, nella giornata di venerdì 19 luglio saranno chiusi.L’ufficio dello stato civile (nascite morti e matrimoni) aprirà nella vecchia sede comunale di via Dante n. 1 al piano terra.