Nomine e avvicendamenti nella Diocesi di Tempio Ampurias

In data 16 luglio 2019, il Vescovo S.E. Monsignor Sebastiano Sanguinetti ha firmato i seguenti provvedimenti riguardanti l’assegnazione dei seguenti sacerdoti ad altri uffici pastorali.- Don Roberto AVERSANO, lascia l’ufficio di Parroco a Badesi, ed è nominato parroco della Parrocchia “Cristo Re” in Valledoria e “Nostra Signora di Fatima” in La Muddizza.- Don Gianfranco CASCIONI, lascia l’ufficio di Parroco a Viddalba, ed è nominato vicario parrocchiale della parrocchia N.S. de La Salette in Olbia.- Don Efisio CONI, lascia l’ufficio di parroco a Tempio Pausania, “Sacro Cuore” ed è nominato parroco della Parrocchia “Natività della B.V.M.” in Luogosanto.- Don Giorgio DIANA, è nominato vicario parrocchiale della Parrocchia Cattedrale “S. Pietro”, in Tempio Pausania- Don Gabriele GALLERI, lascia l’ufficio di vicario parrocchiale della Cattedrale in Tempio Pausania, e viene nominato parroco della Parrocchia “Sacro Cuore” in Badesi.- Don Giuliano OGGIANO, lascia l’ufficio di vicario parrocchiale in Valledoria e S. Maria Coghinas, ed è nominato Parroco della Parrocchia “N. Signora di Fatima” in Viddalba.- Don Sandro SERRERI, lascia l’ufficio di Parroco in Luogosanto ed è confermato parroco della parrocchia “San Pietro” in Bassacutena, nonché ufficiale di Curia in Tempio Pausania.- Don Francesco TAMPONI, è confermato Amministratore Parrocchiale della Parrocchia “Santa Maria della Grazie”, in Santa Maria Coghinas. I suddetti sacerdoti conserveranno la titolarità dell’attuale ufficio, finché non saranno introdotti nel nuovo.