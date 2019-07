Stasera a Tavolara omaggio al cinema sardo con il premio a Benito Urgu

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Poi sarà proiettato il corto Mini Una tradizione di famiglia alla presenza del regista Silvio Soldini, direttore artistico del progetto. La serata, che prenderà il via alle 21.30 nel cinema all’aperto di Tavolara, proseguirà con il film campione d’incassi in Sardegna L’uomo che comprò la luna di Paolo Zucca, in occasione dei 50 anni dallo sbarco sulla luna. Sull’isola saranno presenti il regista e gli attori Francesco Pannofino e Jacopo Cullin. A chiudere il sabato del Festival sarà il film C’è tempo di Walter Veltroni, anche lui ospite della kermesse.la madrina della kermesse. Infine saranno proiettati il corto Frontiera di Alessandro di Gregorio, in collaborazione con la Fondazione Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, e il film Tutti pazzi per Yves di Benoît Forgeard, per il quale ci sarà il rapper Frankie hi-nrg mc.basato sull’omonimo romanzo di Roberto Saviano, presentato al pubblico dal regista Claudio Giovannesi. A concludere la serata, introdotta dalla direttrice artistica Piera Detassis, la commedia Favola di Sebastiano Mauri, con protagonista Filippo Timi e Lucia Mascino, ospite del Festival.Grande successo anche per gli incontri con i protagonisti della manifestazione. Ieri in piazza Gramsci a Porto San Paolo il salotto con dibattito insieme al regista Claudio Giovannesi, agli attori Francesco Pannofino, Lucia Mascino e Angela Fontana, a Roberto Pisoni, direttore di Sky Arte, e alla doppiatrice Emanuela Rossi. Oggi alle 18.30, nella stessa location, toccherà a Walter Veltroni, Paolo Zucca, Benito Urgu e al cast de L’uomo che comprò la luna, mentre domani sarà la volta di Stefano Fresi, Frankie hi-nrg mc, Andrea Romeo e Donatella Finocchiaro.