Giacomo Parigi è un giocatore dell'Olbia

La Società rende noto di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Giacomo Parigi. Nato ad Arezzo il 17 giugno 1996, l'attaccante, lo scorso anno in forza alla Paganese in Serie C, si è legato all'Olbia con un contratto di durata triennale valido sino al 30 giugno 2022.Dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile della Sangiovannese, nel 2012/13 si trasferisce all'Arezzo in Serie D collezionando, a soli 16 anni, 4 presenze in campionato che gli valgono la chiamata all'Atalanta. Dall'estate 2013 al dicembre 2015 mette insieme in maglia nerazzurra 59 presenze e 19 reti tra campionato Primavera, Coppa Italia e Torneo di Viareggio. Nel gennaio 2016 si trasferisce quindi in prestito al Cosenza in Serie C facendo il proprio debutto nei professionisti e totalizzando a fine stagione 4 presenze e 1 rete realizzata in occasione dell'esordio dal primo minuto contro il Monopoli. Nella stagione successiva passa al Forlì (20 presenze), mentre nel campionato 2017/18 si divide tra Akragas (18 presenze e 2 reti) e Virtus Francavilla (9 presenze e conquista dei playoff). Nella scorsa annata si registra invece il passaggio alla Paganese dove in 34 presenze totalizza 6 reti e 5 assist.A Giacomo, che sarà a disposizione di mister Filippi sin dalla ripresa degli allenamenti, va il più grande in bocca al lupo per l'inizio della nuova avventura in maglia bianca.