OLBIA. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta pubblica ed ordinaria, presso la sede delle adunanze consiliari a Poltu Quadu, per il giorno lunedì 29 luglio alle 16 per la trattazione del seguente punto all’ Ordine del Giorno:1. Piano Urbanistico preliminare - presentazione da parte del Sindaco al Consiglio Comunale.