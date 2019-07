Scontro frontale sulla Olbia-Sassari all'altezza di Monti, due feriti

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Due auto, per cause ancora da accertare, sono entrate in collisione frontalmente sulla Olbia-Sassari all'altezza di Monti. Ferite le due conducenti degli autoveicoli coinvolti. L'episodio si è verificato intorno alle 12 di questa mattina. Sul posto è intervenuta la squadra 7a dei Vigili del Fuoco di Olbia che ha aiutato il personale del 118 ad estrarre le ferite dalle auto incidentate. I Vigili hanno poi mesos in sicurezza l'area interessata dallo scontro. Sul posto anche la polizia stradale di Olbia alla quale è affidato il compito di ricostruire la dinamica dell'evento.