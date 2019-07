Premio Top of the Pid, il 31 luglio scadono i termini per partecipare

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Nell’ambito del progetto “PID - Punto Impresa Digitale” , Unioncamere ha istituito il Premio “Top of the PID”, finalizzato a premiare le PMI - Micro, Piccole e Medie Imprese - che hanno realizzato o stanno realizzando progetti di innovazione in linea con il Piano nazionale Impresa 4.0 sviluppato a livello locale dalla Camera di Commercio di Sassari, da sempre sensibile ai temi dell'innovazione tecnologica.Il Premio “Top of the PID” premierà le singole imprese, o i gruppi di imprese, che grazie ai servizi erogati dal Punto Impresa digitale della Camera di Commercio (Voucher digitali) hanno realizzato o stanno realizzando un progetto di innovazione, nell’ambito di Impresa 4.0, finalizzato al miglioramento delle proprie performance in uno di questi ambiti: Circular economy; Manifattura Intelligente e avanzata; Sociale ( salute, biotecnologie, servizi e prodotti a sostegno dello sviluppo di smart cities); Servizi, Commercio, Distribuzione e Turismo; Nuovi modelli di business 4.0. Le imprese vincitrici potranno beneficiare di opportunità in termini di consulenza personalizzata sui temi della digitalizzazione e di visibilità e promozione a livello nazionale. A Top of the pid possono partecipare le singole imprese o i gruppi di imprese che al momento della candidatura siano in possesso dei requisiti indicati nel regolamento del Premio.Per candidarsi, le imprese devono compilare, firmare digitalmente e inviare la domanda di candidatura alla mail: premiopid@unioncamere.it entro il prossimo 31 luglio. Maggiori informazioni su www.ss.camcom.it