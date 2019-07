Incidente tra camion e auto nel bivio di Monti, due feriti gravi

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Brutto incidente questa mattina tra un auto e un camion sulla strada provinciale 199 dopo Berchidda all'altezza del bivio di Monti. Si registrano due feriti gravi estratti dalle lamiere e trasportati uno con l'elicottero a Nuoro e l'altro a Sassari con l'ambulanza medicalizzata. L'episodio si è verificato stamane intorno alle 6 quando, per cause ancora da accertare, una autovettura avrebbe invaso la corsia opposta andando a scontrarsi frontalmente con un camion. A bordo dell'auto viaggiavano cinque persone, una due di queste sono ora ricoverate nel reparto di rianimazione in ospedale di Nuoro e Sassari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Olbia, i carabinieri e la polizia stradale e il 118 che ha soccoroso e prestato la prima assistenza sanitaria. Sono in corso di accertamente le cause e le dinamiche del terribile scontro.