Scontro tra auto all'Isola Rossa, traffico rallentato: sul posto 118 e carabinieri

Ancora un incidente sulle strade galluresi dove due auto sono entrate in collisione per cause ancora da accertare. L'incidente si è verificato stamane sulla strada che collega Santa Teresa a Valledoria all'altezza dell'isola Rossa. Sul posto il personale medico del 118 che ha prestato i primi soccorsi ai feriti e i carabinieri che stanno regolando il traffico. Si registrano code e rallentamenti in attesa che le autovetture vengano rimosse.