Pericolosità estrema allerta rossa per rischio incendi domani in Gallura

La protezione civile regionale ha appena emanto il bollettino di allerta estrema per il pericolo di incendi in Gallura. Il forte vento di ponente in combinazione con il caldo potrebbero essere causa di inneschi e conseguenti problematiche per il propagarsi delle fiamme. L'assessore Satta ha convocato il C.O.C. che ha disposto di incrementare il pattugliamento della polizia locale e delle associaizoni di volontariato nelle zone previste ad alto rischio. E' possibile seguire gli ulteriori sviluppi anche attraverso l'applicazione Flagmi