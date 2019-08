Riaperto l'ufficio postale di Golfo Aranci

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

OLBIA. Ha riaperto ieri l’Ufficio Postale di via Armando Diaz 10 a Golfo Aranci, interessato nelle scorse settimane da lavori di ristrutturazione. Nel periodo dell’intervento Poste Italiane ha garantito ai clienti di Golfo Aranci, uno sportello dedicato presso la sede di via Rudargia 82 a Porto Rotondo.L’Ufficio Postale di Golfo Aranci è dotato di tre sportelli, disponibili per tutte le operazioni finanziarie e postali. A disposizione della clientela anche un ATM Postamat di ultima generazione, accessibile 24 ore su 24 per il prelevamento di denaro contante e per tutte le altre operazioni consentite, e il servizio Wi-Fi gratuito.Con la riapertura della sede sono stati ripristinati, anche per il mese di agosto, i consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.