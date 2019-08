Ritorno all'Olbia del centrocampista Roberto Biancu

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. La Società rende noto di aver acquisito a titolo temporaneo dal Cagliari Calcio i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Roberto Biancu per la stagione sportiva 2019/2020.Completata la preparazione estiva e preso parte alle amichevoli precampionato del Cagliari, Biancu proseguirà quindi la propria esperienza con l'Olbia, dopo aver giocato da protagonista le ultime due stagioni di Serie C nel corso delle quali ha totalizzato complessivamente in campionato 54 presenze e 3 reti. L'esordio con la maglia dell'Olbia è datato 15 ottobre 2017 (Arezzo-Olbia 0-1).Nato a Sassari il 19 gennaio 2000, Biancu ha esordito in Serie A il 28 maggio 2017 in occasione di Cagliari-Milan e ha collezionato 27 presenze e 2 reti con le Nazionali giovanili.