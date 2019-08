Le ordinanze del sindaco di Nizzi per ferragosto a Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. La notte di Ferragosto si avvicina e, nella città di Olbia, è consuetudine festeggiare con eventi musicali e manifestazioni svolte in diverse località del territorio cittadino.Il sindaco Settimo Nizzi ha emesso due diverse ordinanze finalizzate a “prolungare” il divertimento durante la notte del 14 ed a garantire che i festeggiamenti si svolgano in sicurezza.Grazie all’ordinanza n. 41 del 9 agosto 2019, sarà consentita in via eccezionale, una proroga degli orari di cessazione di spettacoli e intrattenimenti musicali fino alle ore 3.00 del 15 agosto, subordinatamente al rispetto delle disposizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di contenimento delle emissioni sonore e di inquinamento acustico. Dopo tale orario la musica potrà essere diffusa esclusivamente all’interno di idonei locali insonorizzati, senza che venga percepita negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno. L’ordinanza trova applicazione per bar, ristoranti, circoli privati, strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere.L’ordinanza n. 44 contiene le prescrizioni per il Ferragosto, ed è valida dalle ore 22.00 del 14 agosto e fino alle ore 8.00 del 15 agosto in tutto il territorio comunale, comprese le spiagge, le strade e le aree di sosta.È vietato consumare, detenere e vendere per asporto – sia in forma fissa che ambulante – bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik e in lattine, anche se dispensate da distributori automatici.Le bevande da asporto dovranno essere consegnate esclusivamente in bicchieri di carta o di materiale compostabile. Gli esercenti dovranno provvedere nelle aree esterne ai rispettivi locali di cui abbiano la disponibilità alla rimozione dei rifiuti abbandonati ed alla pulizia delle aree adiacenti le rispettive attività entro le ore 04,00 del 15 agosto.È inoltre vietato campeggiare ed accendere fuochi sulle spiagge. Per consentire la pulizia degli arenili, dovranno essere rimosse entro le 4 del 15 agosto asciugamani, sedie e qualunque altro oggetto.«Auguriamo a tutti i nostri concittadini un felice Ferragosto e ricordiamo che la sicurezza e il decoro sono sempre al primo posto, per questo chiediamo di osservare le ordinanze con la dovuta attenzione» afferma il sindaco Settimo Nizzi.