Ordinanza comunale di Olbia estesa anche alla notte del 15

«Le manifestazioni e gli eventi previsti nel territorio comunale in occasione del Ferragosto interessano anche la notte a cavallo tra il 15 e il 16 - afferma il sindaco Settimo Nizzi -.Vogliamo consentire, anche per la notte successiva al 14, una proroga agli orari di cessazione degli spettacoli e degli intrattenimenti musicali, fino alle 3. In questo modo speriamo di andare incontro alle esigenze dei nostri concittadini e dei turisti che hanno scelto Olbia come destinazione delle proprie vacanze».







Ecco il link dove scaricare l'ordinanza. LINK

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Il sindaco Settimo Nizzi ha emesso una nuova ordinanza finalizzata a “prolungare” il divertimento non solo la notte del 14, ma anche quella del 15 di agosto.Grazie all’ordinanza n. 47, emessa in data odierna, sarà consentita, in via eccezionale, una proroga degli orari di cessazione di spettacoli e intrattenimenti musicali fino alle ore 3.00 del 15 agosto e del 16 agosto, subordinatamente al rispetto delle disposizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di contenimento delle emissioni sonore e di inquinamento acustico. Dopo tale orario la musica potrà essere diffusa esclusivamente all’interno di idonei locali insonorizzati, senza che venga percepita negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno. L’ordinanza trova applicazione per bar, ristoranti, circoli privati, strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere.