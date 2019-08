Baby K questa sera in concerto ad Abbiadori

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Baby K è una delle cantanti tricolore più note a livello internazionale, scelta quale rappresentante italiana per i suoi straordinari successi che ormai da un decennio l’hanno consacrata come una tra le più apprezzate giovani rapper della musica italiana, soprattutto tra i giovani ed i giovanissimi, anche se il suo pubblico abbraccia diverse generazioni.La celebre cantante con all’attivo video da 250 milioni di visualizzazioni si esibisce per la prima volta in Costa Smeralda. L'evento gratuito è promosso dal Consorzio Costa Smeralda.