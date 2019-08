Grande successo per Schermare 2019, a trionfare la campionessa mondiale Marta Ferrari

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

I grandi campioni della scherma mondiale si sono sfidati nelle due piazze principali di Oristano, piazza Roma e Piazza Eleonora per la seconda edizione dell'evento. A trionfare la campionessa del mondo militare, Marta Ferrari, che ha sconfitto la campionessa europea e di Francia, Aurianne Mallo, che già nell’edizione del 2018 si era imposta. Tra gli uomini grande prestazione di Arthur Philippe che ha battuto Lilian Nguefack per 10-9. Nella gara a squadre, dove hanno gareggiato per l’Italia quattro spadaccini, due uomini e due donne gli azzurri si sono imposti con un punteggio di 20-19.con il patrocinio della Regione, del comune di Oristano, della Fondazione di Sardegna, del Coni, della Federazione Italiana Scherma, della Pro Loco di Oristano e del Coni.L’evento rientrava nel programma ufficiale di Oristano Città europea dello sport. Nell’occasione si sono svolti anche i campionati provinciali e regionali di scherma Uisp con Isabella Fuccaro che ha conquistato il titolo Uisp di spada, Alessandro Loiotile dell’Accademia Athos di Cagliari che si è imposto nel titolo provinciale maschile, Karina Spooner del Circolo Scherma Oristano, che ha strappato l’altro titolo provinciale e Matteo Cadeddu che ha vinto il provinciale maschile.