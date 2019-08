Bonificata Cala Spalmatore a La Maddalena, in azione la Guardia Costiera

Grazie all’intervento dei sommozzatori della Guardia Costiera, come pure alla disponibilità ed alla collaborazione di una ditta locale specializzata, l’operazione ha infatti consentito l’individuazione e la successiva rimozione di numerosi corpi morti di varie dimensioni con le rispettive catenarie metalliche, abbandonati da tempo sul fondale marino.





La presenza del materiale rimosso rappresentava inoltre un potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione e per le attività di balneazione che si effettuano nelle frequentatissime spiagge limitrofe. L’operazione è stata svolta in occasione dell’intensificazione, nel periodo estivo, delle attività in materia di tutela ambientale della Guardia Costiera, che nel corso della corrente stagione ha affiancato alle attività operative un’importante campagna di comunicazione realizzata con il Ministero dell’Ambiente volta ad sensibilizzare sui comportamenti corretti a tutela del mare (#PlasticFreeGCe).



nell’ambito della quale è stata effettuata una importante bonifica nello specchio acqueo di “Cala Spalmatore”, una tra le baie di maggiore pregio naturalistico ed ambientale dell’Isola di La Maddalena.