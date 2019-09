Frontale tra due auto sulla Olbia-Sassari, cinque persone trasportate in ospedale

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Intorno alle 18.00 una richiesta di soccorso è pervenuta alla Sala Operativa del Comando VVF Sassari per un incidente stradale sulla Olbia-Sassari all’altezza di Berchidda. Sul posto è stata inviata squadra operativa 7A del dist. Olbia Bassa. Sul posto è stato messo in sicurezza il sito, i 5 ocupanti dei veicoli trasportati al pronto soccorso. dal personale del 118. Presenti Forze Dell'ordine Carabinieri per quanto loro competenza. Il tratto di strada è stato chiuso per diverso tempo per facilitare l'intervento.