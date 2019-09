Supercoppa italiana: stasera la Dinamo in campo contro Vanoli

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Ora si fa sul serio, inizia ufficialmente oggi la stagione 2019-20 della Dinamo Banco di Sardegna. Antipasto della regular season di LBA è la Supercoppa italiana e per il nuovo Banco di coach Pozzecco, fresco di rinnovo fino al 2022, si presenta subito la possibilità di alzare un trofeo. Il club biancoblu manca dalla competizione dal 2015 e tra le quattro contendenti del PalaFlorio di Bari è l'unica squadra ad averla già vinta, nel 2014 tra le mura del PalaSerradimigni. Primo ostacolo da superare la Vanoli Cremona, detentrice della Coppa Italia, guidata dagli ex Meo Sacchetti e Travis Diener e parecchio rinnovata dopo l'ultimo campionato. Palla a due della semifinale alle 18:00 in diretta su Eurosport 2, Eurosport Player e nelle Club House di Sassari e Cagliari. La vincente sfiderà domani alle 20:30 in finale una tra Happy Casa Brindisi e Reyer Venezia, le due perdenti scenderanno in campo per il terzo e quarto posto. Forza Giganti, l'Isola è con voi.