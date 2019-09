Settimana dello sport ad Arzachena fino al 28 settembre

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La cerimonia inaugurale si è tenuta questa mattina allo stadio Biagio Pirina alla presenza del vicesindaco Cristina Usai e della delegata allo Sport, Cultura e Spettacolo, Valentina Geromino. La manifestazione è inclusa nel calendario Arzachena Summer Festival."Lo sport è un’opportunità di crescita per i giovani e per l’intera comunità - spiega Valentina Geromino -. L’evento nasce da un percorso partecipato avviato a febbraio con i membri del Tavolo dello Sport, rappresentanti delle 60 associazioni locali. L’obiettivo è quello di promuovere lo sport come strumento utile a perseguire il benessere psicofisico del singolo individuo, ma anche a promuovere l’inclusione sociale, l’educazione al rispetto delle regole, la comprensione dei valori del gioco di squadra. Il programma prevede un abbinamento tra classi e discipline che consente a studenti di ogni età di provare le attività proposte dalle associazioni aderenti al progetto tra cui vela, automobilismo, danza, scacchi, karate, tiro al volo, tiro dinamico o windsurf".Le associazioni sportive coinvolte nel programma 2019 sono Tennis club Corracilvuna, Gallura Shooting team, Tav Arzachena, Yacht Club Cannigione, Club Nautico Arzachena, Porto Cervo Racing team, Karate club Porto Cervo, BFit, Team Karate, Shoken Karate, Dance point Sardegna, Arzachena Academy Costa Smeralda, Asd Cannigione, Arzachess.SETTIMANA DELLO SPORT 2019PROGRAMMALunedì 23 settembreore 9.30 Ritrovo degli studenti allo stadio Biagio Pirina e consegna dei gadget;ore 10.30 Cerimonia di apertura.Martedì 24 settembre/Mercoledì 25 settembre /Giovedì 26 settembreDalle ore 9.30 fino alle 12.00 Attività sportive (le attività al parco Riva Azzurra termineranno alle 11.30);Venerdì 27 settembreore 9.30 Giornata dedicata alla sostenibilità ambientale. Ritrovo degli studenti in piazza Risorgimento per partenza sfilata;ore 11.00 Arrivo allo stadio Biagio Pirina, flash mob cerimonia di chiusura.Sabato 28 settembreore 10.00 piazza Risorgimento tavola rotonda “Storie di sport, storie di vita”.Informazioni sul programma: Costa eventi, telefono + 39 3457735120, email info@costaeventisrl.com