Olbia, scooter rubato individuato dalla polizia e restituito al proprietario

. Nell’ambito di servizi predisposti al contrasto alla criminalità diffusa, e principalmente contro i reati predatori e furti in genere, personale della Squadra Volanti ha denunciato all’Autorità Giudiziaria M.L., trentenne olbiese, resosi responsabile del reato di ricettazione, poiché sorpreso alla guida di un ciclomotore rubato in città pochi giorni prima. Personale in servizio di volante, ha notato il giovane a bordo di un ciclomotore che ha tentato di eludere il controllo e di dileguarsi cercando di abbandonare il mezzo. L’uomo è stato successivamente individuato ed accompagnato presso gli Uffici del commissariato per le formalità di rito. Il ciclomotore è stato restituito al legittimo proprietario.Nell’ambito della stessa attività, è stato tratto in arresto un quarantenne oristanese, il quale, a seguito di un intervento degli operatori della volante, ha aggredito gli stessi prima verbalmente insultandoli e minacciandoli di morte, per poi opporre resistenza all’arresto cercando di colpirli per mezzo di oggetti e suppellettili lanciati verso di loro. L’uomo già noto per diversi precedenti, è risultato destinatario di foglio di via obbligatorio e con divieto di rientro nei comuni di Budoni e San Teodoro.