A Olbia in azione la polizia contro furti e ricettazione

Sono stati altresì segnalati all’Autorità Giudiziaria due giovani provenienti dal salernitano e dal potentino, trovati in possesso di arnesi atti allo scasso, a seguito di un controllo effettuato in ambito cittadino. I due, fermati all’interno di un locale hanno tentato di disfarsi di due spadini, abbandonandoli sul tavolo. Sono state inoltre irrogate due misure di prevenzione di divieto di ritorno ad Olbia e zone limitrofe nei confronti di due individui di origine siciliana, dediti e conosciuti per aver commesso numerosi furti. La Polizia di Stato prosegue nei servizi di prevenzione e repressione dei reati, con una presenza costante sul territorio, al servizio della collettività, la cui collaborazione rimane insostituibile.



dominicane, resasi responsabile del reato di rapina impropria nei confronti di una cittadina nigeriana, alla quale, dopo un diverbio, ha sottratto la borsetta per poi darsi alla fuga, non senza una breve colluttazione con la medesima, dalla quale era stato raggiunto. La cittadina nigeriana coinvolta nella vicenda, irregolare sul territorio nazionale, è stata successivamente accompagnata presso il centro di identificazione ed espulsione di Roma.Inoltre, sono stati denunciati in stato di libertà tre cittadini rumeni, ritenuti responsabili dei reati di furto e ricettazione di merce sottratta ad attività commerciale sita nel centro cittadino, e rinvenuta a seguito di controllo effettuato presso l’abitazione di uno di essi.