Mondiali juniores femminile di paddle, c'è anche un'atleta olbiese

. Parte oggi a Castellon, in Spagna il primo impegno per la squadra azzurra femminile di paddle. E’ la prima volta che una squadra femminile italiana partecipa ai Mondiali Juniores. Per quanto nuova come disciplina, la nazionale Paddle (Padel) non poteva certo fare a meno di una squadra femminile e tra di esse anche la sarda Tharyn Cavallaro. In palio il titolo mondiale. Si giocherà aCastellon a Benicasim e a Grao di Castellon.SQUADRE E STAF TECNICOUNDER 14: Sophie Micolich (Lazio), Aurora Tofani (Lazio)UNDER 16: Caterina Calderoni (Emilia Romagna) Tharyn Cavallaro(Sardegna), Elisa Gentilini (Toscana), Maria Sole Ugolini( Emilia Romagna)UNDER 18: Isabella Cafieri (Sicilia), Lucia di Ghionno (EmiliaRomagna), Francesca Ligotti (Piemonte), Alice Timi (Marche).CAPITANO: Marcello Capitani. COLLABORATORI: Stefano Pupillo eSara D’ambrogio