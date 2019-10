Emergenza ambientale a Olbia, i comitati presentano nuovo esposto

OLBIA. I comitati popolari della quattro corsie Olbia-Sassari e delle complanari Olbia-Monti hanno presentato un nuovo esposto per denunciare la situazione ambientale e di degrado già registrata e segnalata lungo le complanari e gli ex campi rom di Colcò e Sa Corroncedda. I comitati giudicano insufficienti le risposte date dall'amministrazione comunale. Ecco le motivazioni del secondo esposto.







"Dopo aver attenzionato le istituzioni sul disastro ambientale in atto con denuncia/esposto del 01/10/2019, diamo seguito al nostro progetto “ambiente, salute e legalità” con un secondo esposto del 18/10 u.s. per i motivi che di seguito potete leggere nello stralcio che vi trascriviamo in copia: “a completamento dell’esposto inviato in data 01/10 u.s. allorchè si evidenziava la vera e propria emergenza igienico-sanitaria-ambientale in atto lungo le complanari e negli ex campi nomadi di Colcò e Sa Corroncedda e si chiedeva di: effettuare gli opportuni accertamenti, acclarare responsabilità ed eventuale sussistenza di reato penale,

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione