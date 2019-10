Dinamo oggi pomeriggio in campo ad Ankara per la Basketball Champions League

Turk Telekom Ankara. Fondata nel 1991 nella città di Ankara, vanta nel suo palmares due Coppa del Presidente (1997 e 2008) e una Coppa di Turchia, conquistata nella stagione 2007-2008. Dopo essere retrocessa nella seconda serie turca nel 2016, il club è tornato due anni fa nella massima serie: lo scorso anno ha chiuso la stagione regolare al settimo posto, giocando i quarti di finale playoff, disputando la regular season di Eurocup e la semifinale della Coppa di Turchia. Il roster allenato da coach Burak Gomen è un mix tra giocatori americani e nazionali, con diverse pedine di esperienza come T.J. Cambell, in cabina di regia, e le due torri in area Moustapha Fall e Kyle Wiltjer: giocatori che in Europa hanno fatto bene, pronti a prendere per mano la squadra nei momenti topici. Attenzione alle guardie R.J. Hunter e Muhammed Baygul, quest’ultimo protagonista nella prima partita di BCL di una serata da 12 punti con 4/6 al tiro e 8 rimbalzi.





Diretta. La partita di oggi sarà trasmessa in diretta nelle Club House di Sassari e Cagliari: in via Nenni 2/28 l’ingresso è libero ma bisogna prenotare il proprio posto chiamando allo 079275075 oppure inviando un messaggio alla pagina Facebook Dinamo Sassari Official. A Cagliari, in viale Bonaria 33, la proposta dello chef è snack+ bibita 10 €: per info e prenotazioni chiamare 0707516415. La partita sarà trasmessa su Eurosport Player mentre su Dinamo Tv (pagina Facebook Dinamo Sassari Official) andrà in onda la web social cronaca a cura di Paolo Citrini e Aldo Gallizzi.

. La Dinamo Banco di Sardegna è arrivata ieri in Turchia, ad Ankara, dove questa sera scenderà in campo nel Game 2 di Basketball Champions League: gli uomini di coach Gianmarco Pozzecco affronteranno il Turk Telekom alle 18.30, ora italiana. La compagine turca allenata da Burak Gomen ha conquistato nella prima giornata di regular season la vittoria di misura su Hapoel Holon, imponendosi nel finale 82-79.Game 2, le curiosità. La Dinamo ha vinto le ultime quattro partite in Basketball Champions League: nella sua storia nella competizione ha vinto però solo una volta su un’avversaria Turca, e si tratta del Pinar Karsiyaka nel 2017. La Turk Telekom, che ha battuto Hapoel 82-79 nel Game 1, e il Banco, che si è imposto su Lietkabelis 79-78, sono gli unici due team ad aver vinto le sfide della prima giornata con un margine di tre o meno punti. Muhammed Baygul ha messo a referto una doppia doppia nelle ultime due partite di coppa, ma non ha segnato più di 4 punti nelle ultime tre sfide casalinghe. Dyshawn Pierre, eletto Mvp del Game 1 con 25 punti e 12 rimbalzi, è stato l’unico giocatore a scrivere una doppia doppia con più di 20 punti nella prima giornata: D ha segnato almeno 15 punti nelle ultime quattro partite fuori casa della competizione. Il Banco nel primo turno ha registrato il 94% ai liberi: la migliore percentuale delle 32 squadre della regular season.