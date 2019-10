La Dinamo cade ad Ankara per 64-56

Mclean sblocca i suoi con il tap in del -6, la Dinamo lavora bene a rimbalzo offensivo (9) ma non riesce a trovare canestro con continuità e i turchi ne approfittano per segnare il primo solco, 26-15 al 14’. Hunter fa male dall’arco, il Banco non trova fluidità nonostante una sola palla persa e la reattività sotto canestro, il passivo dice -15, Evans rosicchia punti a cronometro fermo, si chiude sul 38-26 un primo tempo stregato, 9/28 da due e 1/16 da tre le percentuali dopo 20’.





Cinque punti consecutivi di un ottimo Evans riportano ancora avanti la Dinamo (47-49), match in equilibrio, si alza l’intensità, Pozzecco rimanda in campo Sorokas, i padroni di casa rompono gli equilibri con un nuovo parziale a 4’ dal termine, immediato timeout biancoverde per non far scappare il Turk Telekom che conduce 58-51. Prosegue la corsa turca, Mclean in contropiede sblocca il Banco, 7 le lunghezze da recuperare a 2’ dalla fine. Spissu riaccende le speranze scrivendo il -4 con una tripla importantissima ma il Banco spreca e perde il filo del gioco nel finale, gli americani di casa sigillano il risultato, arriva la prima sconfitta europea per i giganti che cedono sul parquet dell'Ankara Arena per 64-56. Prossima sfida di BCL tra sette giorni al PalaSerradimigni contro i belgi del Filou Oostende.

Tutti a disposizione compreso Paulius Sorokas per coach Gianmarco Pozzecco che manda sul parquet Marco Spissu, Michele Vitali, Dyshawn Pierre, Dwayne Evans e Miro Bilan per la palla a due iniziale.Dyshawn Pierre risponde al canestro lampo dei padroni di casa, il Turk Telekom prova a condurre il match sin dai primi minuti, Miki Vitali dai 6.75 blocca il primo allungo, il Banco risponde colpo su colpo e al 5’ è 10-9 ospite. Ankara mette il piede sull’acceleratore, 5-0 di parziale, timeout Poz e rotazioni in campo. La Dinamo reagisce di squadra, Evans ruba palla e in contropiede scrive il -2, Fall sotto le plance mette in difficoltà Mclean con 6 punti consecutivi, ancora minuto di sospensione per la panchina biancoverde, 8 punti da recuperare. Jerrells e compagni in serata no al tiro (6/23), dopo 10’ il Banco è costretto ad inseguire 21-13.Dinamo dai due volti, la faccia del secondo tempo sembra essere quella giusta. I giganti entrano in campo decisi e costruiscono un parziale di 16-0, sono ben quattro le triple del duo Pierre-Evans che suona la carica e scrive il 38-40 che manda ko, momentaneamente, i padroni di casa. A coach Goren non basta un timeout, il Turk Telekom rimane a secco per 7’ poi piazza un contro parziale di 5-0 con Wiltjer e Campbell, 43-42 e minuto di sospensione per Poz. Ankara reagisce bene nei minuti finali del terzo quarto chiudendo ancora in vantaggio al 30’, 47-44.La sala stampa. Coach Pozzecco in sala stampa analizza il match: "Complimenti al Turk Telekom e coach Goren, noi abbiamo iniziato malissimo la gara, abbiamo tirato malissimo dall'arco nel primo tempo. Nella seconda parte della partita abbiamo provato a giocare con molta più energia e questo ci ha dato più fiducia al tiro, ovviamente abbiamo giocato molto meglio ma alcune giocate avversarie ci hanno fatto perdere sicurezza e come ho detto all'inizio hanno permesso ad Ankara di vincere con merito".I tabellini.Turk Telekom Ankara - Dinamo Banco di Sardegna 64 - 56Parziali: 21-13, 17-13, 9-18, 17-12 Progressivi: 21-13, 38-26, 47-44, 64-56Turk Telekom Ankara: Johnson 2, Hunter 14, Baygul 5, Kaya, Turen 3, Edge 2, Fall 10, Bayrak ne, Guven 4, Wiltjer 12, Besok, Campbell 12. All. Burak GorenAssist: 17 totali (Baygul, Edge e Campbell 4) Rimbalzi: 46 totali (Wiltjer 10, Fall 9, Hunter 8)Dinamo Banco di Sardegna: Spissu 3 (1/6 FG), Mclean 9 (3/5 da 2), Bilan 4 (2/11 da 2), Bucarelli ne, Devecchi ne, Sorokas, Evans 18 (4/10 da 2, 2/6 da 3, 4/4 tl), Magro ne, Pierre 13 (2/8 da 2, 3/7 da 3), Gentile 4 (2/7 FG), Vitali 3 (0/4 da 2, 1/7 da 3), Jerrells 2 (0/3 da 3). All. Gianmarco PozzeccoTiro: 14/45 da 2, 7/34 da 3, 7/8 tl Assist: 12 totali (Spissu, Evans e Pierre 4) Rimbalzi: 48 totali (Evans 9, Pierre 8, Bilan e Vitali 7)