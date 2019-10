Pianese-Olbia, Filippi: "Partita importante che dobbiamo fare nostra"

Contro la matricola bianconera, l'Olbia dovrà fare a meno con ogni probabilità di quattro giocatori. Oltre agli squalificato Pisano e Vallocchia, non dovrebbero infatti essere della partita neanche Doratiotto e Pennington, alle prese con acciacchi fisici occorsi nel corso della gara di mercoledì. Assenze che incideranno sul modulo? "Deciderò in funzione della rifinitura d domani. Cercheremo sicuramente di schierare i giocatori disponibili nelle posizioni che più efficacemente consentano loro di tirare fuori il meglio".

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

perché i bianchi hanno dimostrato di essere in crescita e perché la voglia di tornare alla vittoria ha sconfinato da tempo e deve ora tradursi nella prestazione che serve a ritrovare i tre punti.Dopo l'allenamento bagnato al Geovillage, Filippi incontra quindi la stampa e alla prima occasione si smarca dall'invito a parlare di ciò che è stato proiettandosi invece con decisione sull'impegno di domenica: "Penso che le ultime due partite abbiano lasciano un dato evidente: l'Olbia sta trovando compattezza, lotta e sa soffrire dimostrando di volere tenacemente il risultato". Spiega quindi il tecnico: "Oggi sul piano del gioco non siamo quelli che vorremmo essere e che eravamo all'inizio del campionato perché il momento non ci consente di essere disinvolti, ma di contro ci siamo riscoperti più pragmatici e questo è un bene. Vedo una squadra che sa tirare fuori caratteristiche che forse non pensava di avere, c'è un grande spirito di gruppo e una forza caratteriale importante. La Pianese è un avversario di tutto rispetto, ma questa è una partita molto importante che dobbiamo fare nostra".Stasera si varca il Tirreno, domani l'ultimo allenamento in Penisola, domenica alle 15 la battaglia allo "Zecchini" di Grosseto.