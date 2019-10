Dinamo in campo questa sera alle 20.45 contro Cantù

Pallacanestro Cantù. Dopo aver chiuso la passata stagione al decimo posto in classifica e aver disputato un turno di Basketball Champions League, il club brianzolo è partito con l’arrivo in panchina di coach Cesare Pancotto e la costruzione di un roster giovane e pericoloso. In cabina di regia c’è l’ex Brindisi Wes Clark, nello spot di guardia il tecnico marchigiano unisce la pericolosità di Cameron Young -decisivo nella prima vittoria stagionale su Brindisi- e Corban Collins (protagonista della vittoria su Trento) alla solidità dell’italiano classe 1997 Andrea Pecchia. L’ala è Jeremiah Willson, lo scorso anno in pro A in maglia Nantes. Sotto canestro c’è Kevarrius Haynes, centro atletico che può fare la differenza a rimbalzo e in difesa. In panchina coach Pancotto può contare sull’aiuto di Jason Burnell, ala classe 1997 proveniente da Jacksonville, e della pattuglia italiana composta da Simone La Torre, Alessandro Simioni e Yancarlo Rodriguez. Squadra dall’alta pericolosità, che ha nei suoi esterni tanti punti nelle mani, Cantù è partita espugnando il PalaPentussiglia per poi cadere in casa contro Reggio Emilia. Dopo la pesante sconfitta rimediata contro i campioni d’Italia della Reyer Venezia al Taliercio (76-46) i brianzoli hanno conquistato la sfida della 5° giornata contro Trento imponendosi 78-72.





Diretta. La sfida con Cantù sarà trasmessa nelle Club House di Sassari e Cagliari: a Cagliari il menù della serata prevede al costo di 15 euro primo, secondo con contorno accompagnato da calice di vino o bibita, a Sassari invece l'ingresso è libero ma in entrambi i casi è necessario prenotare il proprio posto. Info e prenotazioni Sassari (via Nenni 2/28) 079275075; info e prenotazioni Cagliari (viale Bonaria 33) allo0707516415

Dopo il turno di riposo forzato gli uomini di coach Gianmarco Pozzecco riprendono la corsa in campionato con la voglia di archiviare la sconfitta in Turchia e prepararsi al meglio ai prossimi impegni casalinghi.