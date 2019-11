Campionato sardo di equitazione Endurance, ecco com'è andata

Nella categoria CEN/A sui 54 km la nuova campionessa isolana è Maria Letizia Orecchioni in sella a Solitario del Golfo: per lei una netta vittoria davanti a Lorenzo Cambedda con Salida ed a Sergio Marongiu con Tirreno.

Nel Campionato assoluto che ha visto alla partenza ben quindici binomi impegnati nella categoria CEN/B su 81 km, successo e medaglia d’oro per il veterano Carlo Carta con il grigio di dodici anni Franco. Con la media di 18.450 Carta ha preceduto Francesco Giuseppe Serra con Umbra Ruja e Salvatore Dettori con Ucla, quarta e prima fra le amazzoni Ilaria Bresciani con Tradita.in questo caso molto giovane, solamente 14 anni, ma con alle spalle già diverse vittorie anche a livello nazionale tra gli juniores: Giulia Delinna con Rebelde. Il podio della Debuttanti è completato con il secondo posto di Federico Accorroni con Venere Deinur e il terzo di Jessica Dessì con Zafir. I primi tre sono distanziati di pochissimi secondi, quindi un successo ancor più meritato per la giovanissima Delinna che è riuscita a battere avversari ben più esperti.Questi risultati valgono anche per la classifica della Coppa Sardegna che verrà assegnata nell’ultima tappa in programma a Cagliari il primo dicembre.