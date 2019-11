Limitazioni stradali e deviazioni sulla Olbia-Nuoro 131 DCN

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. A partire da oggi 5 novembre sulla strada statale 131 DCN “Diramazione Centrale Nuorese”, in entrambe le direzioni saranno attive limitazioni notturne, per consentire le prove di carico sui viadotti presenti tra gli svincoli ‘Nuoro - la Solitudine’ (km 61,550) e ‘Pratosardo’ (km 50,150), in provincia di Nuoro.Nel dettaglio, fino alle ore 5:00 del 06 novembre, nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 5:00, la carreggiata in direzione Nuoro sarà interessata dagli interventi. Il traffico a partire dallo svincolo di ‘Nuoro – la Solitudine” potrà percorrere la strada provinciale 45 fino all’abitato di Nuoro, per reimmettersi nuovamente sulla statale 131 DCN. Viceversa, tra le ore 22:00 del 6 novembre e le ore 5:00 dell’8 novembre, nella medesima fascia oraria gli interventi proseguiranno sulla carreggiata opposta in direzione Olbia, a partire dallo svincolo di Pratosardo con la possibilità di percorrere il medesimo tracciato alternativo.Il provvedimento si rende necessario per consentire le prove di carico sui viadotti presenti nel tratto.Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.