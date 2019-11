Giovedì 7 Murta Maria senz'acqua per alcuni lavori di Abbanoa

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Abbanoa ha comunicato al Comune di Olbia che, per consentire la posa in opera delle apparecchiature di misura delle portate, è necessario interrompere il flusso idrico dal serbatoio di Monte Freare verso il partitore di Vaccilleddi dalle ore 8.30 alle ore 15.00 di giovedì 7 novembre p.v.Per quanto riguarda il Comune di Olbia, l’area interessata è quella di Murta Maria. Abbanoa precisa che le maestranze opereranno congiuntamente per limitare quanto più possibile il disagio recato alla popolazione.A seguito delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte, potrebbero verificarsi, al riavvio del flusso, transitori episodi di torbidità delle acque.