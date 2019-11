Alle 20.45 palla a due per Venezia-Dinamo

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. E' la sfida infinita, Dinamo Banco di Sardegna e Reyer Venezia questa sera al Taliercio, palla a due ore 20:45, si affronteranno per l'undicesima e ultima volta in questo 2019. I precedenti totali parlano di 36 incontri disputati con venti vittorie biancoblu e sedici orogranata anche se i lagunari, in regular season, hanno una striscia aperta di cinque vittorie consecutive. I ragazzi di coach Pozzecco ritrovano De Nicolao e compagni un mese e mezzo dopo il trionfo nella finalissima della Supercoppa Italiana di Bari, Banco che arriva all'appuntamento di oggi carico dopo le nette vittorie su Roma e Torun in casa di una Venezia che, nonostante la peggior partenza in campionato dalla stagione 2013-14, è ancora imbattuta nel suo fortino e vive un buon momento di forma, soprattutto mentale, dopo la vittoria di Eurocup contro il Partizan Belgrado di Rashawn Thomas allenato da coach Trinchieri. Servirà quindi "avere massima concentrazione e imporre il ritmo", come sottolineato da Stefano Gentile nella conferenza stampa pre partita, per provare ad espugnare uno dei pochi campi ancora inviolati della LBA.Come seguirla. Diretta tv del match su RaiSport e Eurosport Player e nelle Club House di Sassari e Cagliari, Web Social Cronaca per seguire la radiocronaca sulla pagina Facebook Dinamo Sassari Official.