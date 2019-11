Si ribaltano con l'auto nelle curve per Golfo Aranci

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Incidente questa mattina sulle curve che portano a Golfo Aranci. Un'auto con a bordo due ragazzi si è ribaltata. Per fortuna solo un grosso spavento e nessuna conseguenza per gli occupanti della Fiat Cinquecento. I tornanti in questione dove si è verificato questo incidente non sono nuovi ad eventi simili. Soprattutto in caso di pioggia e il manto stradale viscido si possono creare condizioni di pericolosità. Le Forze dell'ordine raccomandano prudenza nell'affrontare questa strada soprattutto in caso di pioggia.