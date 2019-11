Questo pomeriggio alle 17 inaugurazione di cineAMA ad Arzachena

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Questo pomeriggio, Venerdì 15 novembre alle ore 17 verrà inaugurato cineAMA il nuovo servizio cinematografico presso l’ AMA Auditorium Multidisciplinare Arzachena, gestito dall’associazione culturale Deamater.Grazie all’accordo con il Modis Moderno distribuzione, infatti, la sala potrà offrire una programmazione settimanale e con i migliori titoli in uscita. Un passo importante per la comunità di Arzachena che d’ora in poi potrà usufruire del suo auditorium per assistere alle pellicole del momento.CineAMA sarà attivo dal giovedì alla domenica, con due proiezioni il giovedì e venerdì (ore 19 e 21) e tre il sabato e la domenica (ore 17, 19 e 21).«Siamo particolarmente contenti e orgogliosi – commenta la direttrice Marianna Deiana - di portare avanti il progetto AMA con la Modis di Alessandro Murtas, una delle imprese di distribuzione più importanti in Sardegna con la quale riusciremo ad offrire un servizio d’eccellenza. CineAma permetterà finalmente alla comunità di poter assistere a diversi film in uscita senza bisogno di spostarsi altrove.L’auditorium di Arzachena è già un punto di riferimento per la cultura in Gallura, aperto 7 giorni su 7; il cinema si aggiunge alle altre attività che animano lo spazio, dal teatro alla formazione artistica curata dall’Accademia Arte Arzachena.A brevissimo pubblicheremo la stagione teatrale e musicale 2019/20, una stagione ricca e variegata che siamo sicuri confermerà la grande partecipazione che abbiamo avuto lo scorso anno nel nostro primo anno di gestione».CineAMA verrà inaugurato alle 17 con una cerimonia in presenza delle autorità, la prima proiezione alle 19 con il film “Come se non ci fosse un domani”, con protagonisti Pino e gli anticorpi e la regia di Igor Biddau.Un film comico a episodi, che affronta la questione della mancanza di prospettive tanto a livello lavorativo quanto affettivo ed esistenziale. Un film che, tra battute e risate, si propone come uno spaccato della realtà sociale italiana attuale, dove fa da sfondo la cornice della Sardegna.A seguire alle 21 “Le ragazze di Wall Street” Di Lorene Scafaria, uscito nelle sale la scorsa settimana e che in Italia ha debuttato al primo posto al box office.Di seguito il calendario completo del week-end:Venerdì 15 novembre: Come se non ci fosse un domani (ore 19) e Le ragazze di Wall Street (ore 21); sabato 16 e domenica 17 novembre: La Famiglia Addams (ore 17), Come se non ci fosse un domani (ore 19) e Le ragazze di Wall Street (ore 21).