Terza edizione della "Festa del tennis in Aeroporto"a Olbia

A fare da contorno alla manifestazione ci sarà l’animazione con lo spettacolo di Spiderman e le mascotte.





La serata sarà presentata da Tommy Rossi. L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative di sostegno alle comunità locali sportive realizzate dalla Geasar con il marchio keep.it, al fine di valorizzare i progetti e le iniziative che riguardano le tematiche di sostenibilità economica, sociale e ambientale. Attraverso questa partnership con il Tennis Club Terranova, Geasar intende favorire e rafforzare la diffusione dei valori che caratterizzano la pratica sportiva: rispetto reciproco, spirito di gruppo, collaborazione, rispetto delle regole, tolleranza e inclusione.



Nell'area check-in saranno allestiti cinque mini campi da tennis dove, i bambini di età compresa dai 4 ai 10 anni avranno l’opportunità di conoscere questa disciplina sportiva esercitandosi con i maestri del Tennis Club Terranova.Nel corso della serata la Geasar assegnerà due borse di studio per la pratica del tennis presso il Tennis Club Terranova.Il premio verrà attribuito ai bambini/e che, secondo il giudizio espresso dai maestri del Terranova, si saranno contraddistinti per la migliore predisposizione in tale sport. Si valuteranno la predisposizione dei bambini emersa durante la manifestazione. Entrambe le borse di studio saranno valide per il periodo dal 23 novembre fino alla conclusione della scuola tennis prevista per il 30 maggio 2020, ed includeranno: iscrizione, rette mensili, e tessere F.I.T (anno 2019 e 2020) nonché la racchetta da tennis.